Argentan. Le chef étoilé Arnaud Viel va cuisiner pour l'émission "C à Vous"

De nouvelles aventures culinaires pour Arnaud Viel. Dès ce lundi 24 et jusqu'au vendredi 28 février, le chef étoilé du restaurant La Renaissance à Argentan cuisine pour l'émission "C à Vous", sur France 5. "La région Normandie sera à l'honneur avec ses produits et producteurs exceptionnels", a écrit Arnaud Viel sur son compte Instagram.

Le chef fait son retour derrière les fourneaux de l'émission télévisée présentée par Anne-Elisabeth Lemoine. Il y avait déjà̀ participé en 2024, cuisinant notamment pour Novak Djokovic, Michaël Youn ou encore Benoit Magimel.

