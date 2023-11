Télévision. Novak Djokovic, Mickaël Youn, Benoît Magimel… Des clients de choix pour ce chef cuisinier de l'Orne

Un Ornais à la télévision. Le chef Arnaud Viel a cuisiné toute la semaine pour l'émission C à vous, sur France 5. Le patron du restaurant La Renaissance à Argentan s'est attaché à faire découvrir le terroir normand dans ses plats servis aux invités de l'émission. Il a notamment réalisé des truites avec des ravioles, un pot-au-feu revisité entre terre et mer et un poireau cuit dans une croûte d'argile.

"Un personnage vraiment intéressant, c'est Jamy, de C'est pas sorcier"

Ses clients : des acteurs, des humoristes et même le numéro un mondial de tennis. "Se retrouver avec (Novak) Djokovic, c'est assez inattendu quand même", sourit Arnaud Viel. "Passer un moment avec Michaël Youn, qui déconne sans arrêt, c'est un moment de plaisir et puis, un personnage vraiment intéressant, c'est Jamy, de C'est pas sorcier", se souvient le chef, qui s'estime avoir "beaucoup de chance". Il a également eu parmi ses convives l'acteur Benoît Magimel.

L'aventure C à vous se termine ce vendredi 3 novembre pour Arnaud Viel. Mais il sera samedi 4 novembre sur France 3, dans l'émission Cuisine ouverte. Il emmène le chef Mory Sacko à La Hoguette près de Falaise pour lui faire découvrir la culture de citrons yuzu.