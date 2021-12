Argentan : 6ème édition du Salon Habitat, Déco et Gastronomie

Ce salon regroupe 5 espaces thématiques réunissant tous les acteurs de l'Habitat : habitat, déco, immobilier, énergies renouvelables, nature et jardin. Des animations seront proposées : samedi visite de Miss Basse-Normandie tout au long de l'après-midi et apéro-concert avec les Witch Doctors à partir de 18h mais aussi des cours de cuisine et un voyage à New-York à gagner.



L'entrée est à 2€. Le salon ouvre ses portes vendredi de 14h à 18h, samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 18h.



Ecoutez, Pierre Delarue, organisateur chez Isiscom & Event.

