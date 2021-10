Lyon (AFP). Intempéries: 23 départements en alerte orange, le mauvais temps se déplace vers l'Est et la Corse

L'alerte vent se déplaçant vers l'Est, Bison Fûté a signalé mardi dans son bulletin de 18H00 une accalmie, avec une fin d'alerte orange pour les quatre départements auvergnats: l'Allier, Puy-de-Dôme, Cantal et Haute-Loire. En revanche, la Corse a été placée en vigilance orange pour des vents violents qui devraient atteindre mercredi 150 km/h sur les caps et la façade orientale, selon Météo France. Des rafales allant de 95km/h à 135 km/h sont également prévues sur le reste de la Corse. "Les vents se renforceront nettement à partir de (mercredi) matin", et devraient faiblir dans la nuit de mercredi à jeudi, selon le prévisionniste. Les autres régions et départements concernés par la vigilance orange demeuraient la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, la Lorraine, la Côte-d'Or, la Nièvre, l'Yonne, la Vendée, la Charente-Maritime, l'Ille-et-Vilaine, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. En Bourgogne, plus de 150 techniciens ERDF étaient déployés pour rétablir l'alimentation électrique de 5.000 foyers. En Côte d?Or notamment, 1.180 foyers n'avaient plus de courant, notamment sur le territoire de Saulieu, Semur et Chatillon. Dans la Nièvre, l'Yonne, et la Saône-et-Loire, plus de 3.700 foyers étaient également affectés par ces coupures. - Retards TGV Paris-Clermont - Un arbre est tombé en début d'après-midi sur une caténaire entre Cosne-sur-Loire (Nièvre) et Gien (Loiret), occasionnant d'importants retards sur la ligne SNCF Paris-Clermont. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la majorité des dégâts causés par la tempête Ruzica a été "traitée", a affirmé ERDF. Il restait "moins de 300 clients privés d?électricité". Les tentes du nouveau camp de migrants de Grande-Synthe (Nord), qui doit ouvrir en mars, ont toutefois été arrachées, a constaté un photographe de l'AFP. Dans l'Est du pays, malgré des centaines d'interventions aucun incident grave n'était à déplorer. En Moselle, deux sorties d'autoroutes ont été coupées, tandis qu'en Meuse, près de 1.000 personnes étaient privées d'électricité en fin d'après-midi. ERDF était en cours d'intervention pour rétablir le courant dans les 10 communes touchées. Dans le Doubs, il ne restait que 70 clients privés d'électricité, après plusieurs milliers de personnes touchées dans l'après-midi. "La dépression continue son décalage vers l'Allemagne et les vents sont encore violents pour quelques heures sur le Nord-Est", souligne Météo France. Concernant les vents, dans le Nord-Est, "les rafales seront généralement comprises entre 80 et 100 km/h avec des pointes avoisinant les 110 km/h, ponctuellement un peu plus sur le relief. Les vents faibliront nettement ce soir", indique Météo France. Mardi matin, en raison de la chute de morceaux de cheminée, un homme de 53 ans a été grièvement blessé à Troyes (Aube). Une autre personne a été légèrement blessée dans l'incident. A Troyes et à Epernay les parcs et jardins publics ont été fermés. Dans la Marne, les pompiers ont effectué une vingtaine d'interventions pour quelques lignes électriques au sol, ainsi que pour des chutes de branches et de tuiles principalement autour de Châlons-en-Champagne et Epernay. En banlieue parisienne, à Cachan (Val-de-Marne), deux personnes ont été blessées dont l'une grièvement par la chute d'un arbre dans la cour de l?École supérieure de travaux publics (ESTP): il s'agit d'une homme d'une cinquantaine d'années souffrant de plusieurs fractures. Toujours près de Paris, "en raison de vents violents, le parc, les jardins et les châteaux de Trianon sont fermés mardi", a tweeté la direction du château de Versailles. Lundi, des vents soufflant jusqu'à 140 km/h avaient balayé le nord et l'ouest de la France, générant des vagues impressionnantes sur les côtes mais des dégâts matériels limités. A Paris, une des deux personnes blessées lundi par la chute d'un panneau publicitaire Porte Maillot, une femme, se trouvait toujours dans le coma mardi midi et son pronostic vital restait engagé. La fin de l'événement est prévue pour mercredi 20 heures, alors que dans son précédent bulletin Météo France annonçait une fin vers 10 heures.

