Grenoble (AFP). Ski: réservations stables pour les vacances d'hiver

Après un début de saison difficile marqué par le manque de neige, les nuitées réservées sont stables (+0,4%) pour les vacances d'hiver (6 février au 6 mars), selon cette étude menée par l?Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) et Atout France. Globalement, les plus petites stations (moins de 5.000 lits) affichent des taux de réservations plus élevés (89%) que les plus grandes (plus de 15.000 lits) qui ne sont réservées qu'à 68% en moyenne. "Ces perspectives sont une bonne nouvelle pour les professionnels et les chutes de neige récentes dans les massifs pourraient encore doper les réservations pour ces vacances d'hiver", a commenté Charles-Ange Ginésy, Président de l'ANMSM. En mars, les nuitées prévisionnelles sont en forte hausse (+20,8%) par rapport à la saison passée. "Les progressions concernent l?ensemble des hébergements enquêtés se traduisant par de très bonnes perspectives" pour le mois de mars et le printemps, selon l'étude. Cette enquête a été menée entre le 25 et le 31 janvier auprès de 55 stations, représentant 834.278 lits touristiques.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire