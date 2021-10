Buenos Aires (AFP). Un Six nations d'Amérique, dans l'ombre du Tournoi

"C'est un moment historique pour le rugby en Amérique", estime Agustin Pichot, président de la Pan American Rugby Association, qui fédère les fédérations du continent américain. "Ce continent va grandir dans le monde du rugby. L'argent et les infrastructures ne manquent pas au Canada et aux Etats-Unis et puis il y a le soutien de la chaîne ESPN. Après l'entrée du Japon et de l'Argentine dans le Super Rugby (ou Super 18, le championnat de provinces de l'hémisphère sud, ndlr), on peut imaginer un jour une franchise aux Etats-Unis", considère Andrés Courreges, ancien talonneur des Pumas et d'Auch, qui cite le Paraguay, le Venezuela, le Mexique et la Colombie comme pays où le rugby se développe. "L'objectif stratégique de cette compétition correspond à nos besoins, nous sommes certains que ce sera un grand outil de développement pour le rugby en Amérique", renchérit pour sa part le président de la fédération uruguayenne Sebastian Pineyrua. En termes de développement, les Pumas sont en pointe. Les Argentins, qui ont longtemps dû se contenter d'un Mondial tous les quatre ans et de test-matchs, disputent désormais les compétitions les plus relevées du monde. Depuis 2012, ils participent au Four Nations et à partir de cette saison, une franchise argentine, les Jaguars, sera alignée en Super 18. - Les Pumas favoris - L'Argentine sera évidemment favorite du Six nations américain, même si elle alignera une équipe de second rang, Argentina XV, car les meilleurs joueurs sont retenus avec les Jaguars ou en Europe. La fédération argentine a constitué un groupe de 40 joueurs pour disputer Four Nations et Super 18, mais a constamment besoin que des jeunes viennent frapper à la porte de l'élite, pour aiguiser la concurrence. Derrière les Pumas, demi-finalistes du Mondial-2015, le Canada, les Etats-Unis et l'Uruguay participent régulièrement aux Coupes du monde mais ont besoin de se frotter plus souvent à des équipes compétitives. Pendant le Mondial anglais en 2015, les Américains ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec les plus grandes équipes sur le plan physique. De son côté, le Canada, grâce à son jeu enlevé, a fait douter l'Italie (18-23) et la Roumanie (15-17) et même la France pendant une période (18-41). "Les Etats-Unis et le Canada ont affiché un bon niveau lors du Mondial, le Chili et l'Uruguay ont une histoire de rugby, c'est important pour tous ces pays d'avoir une compétition stable, pour progresser année après année", juge l'ancien Puma Andrés Courreges. Lors de la première journée, les Etats-Unis recevront à Houston l'Argentine, sommet d'ouverture, alors que le Canada accueillera l'Uruguay et que le Chili en découdra avec le Brésil à Santiago. Programme: 1re journée Samedi 6 février A Houston, Etats-Unis - Argentine A Langford, Canada - Uruguay A La Reina, Chili - Brésil 2e journée Vendredi 12 février A Sao Paulo, Brésil - Uruguay Samedi 13 février A Austin, Etats-Unis Canada A Buenos Aires, Argentine - Chili 3e journée Samedi 20 février A Fort Lauderdale, Etats-Unis - Chili A Langford, Canada - Brésil A Punta del Este, Uruguay - Argentine 4e journée Samedi 27 février A Sao Paulo, Brésil - Etats-Unis A Rosario, Argentine - Canada A Santiago, Chili - Uruguay 5e journée Samedi 5 mars A Montevideo, Uruguay - Etats-Unis A Santiago, Chili - Canada A Sao Jose dos Campos, Brésil - Argentine

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire