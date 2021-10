Quevilly Rouen Métropole: l'oeil du capitaine William Sery

"Si on mets les ingrédients comme on la fait aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas" William Sery

"Aujourd'hui on a tout donné pour aller chercher un resultat, même si ce n'est pas le resultat attendu. Aujourd'hui on peut être fier de nous et j'espère qu'on prendra plus de points lors des prochains matchs.

On mène 1-0. On a des occasions pour en mettre un deuxième ce qu'on n'arrive pas à faire, et après il y a des faits de jeu avec l'arbitrage. On ne va pas se cacher derrière ça mais c'est dommage. Il reste encore quatorze matchs, il faut aller chercher le plus de points possibles et on verra à la fin de l'année.

Je reste serein car je sais que dans le foot tout peut aller très vite. Il y a des équipes en forme, nous on l'est un peu moins, on est dans le dur mais il faut savoir garder la tête froide et ne pas lâcher parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer. La saison est encore longue.

C'est une période vraiment creuse. On mène souvent au score mais on se fait toujours rejoindre donc il faut qu'on travaille pour soit doubler la mise, soit tenir le score mais c'est parfois difficile avec les faits de jeu comme ce soir car là, on voit bien sur la video qu'il y a hors-jeu donc c'est difficile de se battre contre tous ces éléments là.

Si on mets les ingrédients comme on la fait aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas."