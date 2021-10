Rouen : la chapelle Corneille prête à éblouir le public

C'est l'atelier d'architecture King Kong, basé à Bordeaux, qui a procédé aux travaux et créé une véritable entrée en sous-sol. "L'objectif a été de rendre la chapelle accessible à tous et nous avons pris le parti d'intervenir le moins possible sur l'extérieur. Nous avons creusé du côté de la partie Est de la Chapelle et avons créé une entrée avec tous les dispositifs d'accueil", explique Paul Marion, chargé d'affaire dans le cabinet d'architecture.

À l'intérieur de l'édifice transformée en auditorium, entre 600 et 700 places assises attendent le public. Et surprise, un lustre rotatif (voir photo) de 6,50m de diamètre et de quatre tonnes a été installé. "Le lustre scéno-acoustique est doté de 360 ampoules et d'une lentille convexe qui a pour effet de rabattre le son, tant vers les spectateurs que vers les musiciens", précise Flora Beth, chef de projet. Ces travaux, d'un montant total de 7 millions d'euros, devraient permettre aux spectateurs d'être immergés dans le monde du merveilleux. Réponse ce jeudi soir 4 février.