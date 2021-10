Vallourec : emplois supprimés près de Rouen, les élus se mobilisent

Le communiqué du président du directoire de Vallourec Philippe Crouzet est laconique : "Notre plan a vocation à ajuster significativement notre empreinte industrielle européenne pour remédier à la surcapacité et nous centrer sur les activités à haute valeur ajoutée en France et en Allemagne. Je suis conscient de l’impact que ces mesures auront sur nos collaborateurs. Elles sont néanmoins nécessaires si nous voulons que Vallourec reste positionné en tant que groupe solide dans la durée, capable de faire face à la concurrence dans les années à venir."

180 postes menacés



"L'impact que ces mesures auront sur nos collaborateurs" : les mots sont choisis, la réalité, elle, frappe : selon les élus socialistes seinomarins Valérie Fourneyron, Guillaume Bachelay, Frédéric Sanchez et Dominique Gambier (maire de Déville-lès-Rouen), "la direction du groupe a annoncé aux salariés réunis ce matin (lundi 1er février) en comité d'entreprise que le plan de restructuration allait entraîner la suppression de 180 postes et la fermeture du laminoir à la fin du 1er trimestre 2017."

Les élus socialistes interpellent Hervé Morin

Si la recapitalisation du groupe annoncée ce matin (à hauteur de un milliard d'euros) ne semble pas sauver les emplois dévillois, les élus socialistes veulent croire le contraire, qualifiant cette recapitalisation et cette nouvelle stratégie de "signaux encourageants qui devront permettre de maintenir une dynamique sur le site de Déville-lès-Rouen".

Dans le même temps, Nicolas Mayer-Rossignol et Frédéric Sanchez, qui mènent l'opposition socialiste au Conseil Régional, ont interpellé Hervé Morin, président UDI de la Région, pour qu'il reçoive "rapidement les représentants des salariés de l'entreprise, d'intervenir auprès des dirigeants de Vallourec afin d'obtenir des informations précises sur leurs intentions quant à l'avenir du site de Déville-lès-Rouen et de mobiliser rapidement tous les moyens de la Région Normandie, collectivité compétente pour l'économie, afin de préserver l'activité et les emplois du site industriel."