Tunis (AFP). Tunisie: face à la contestation, le gouvernement appelle à la patience

Après plusieurs jours d'affrontements entre manifestants et policiers, qui ont poussé les autorités à déclarer un couvre-feu national nocturne pour une durée indéterminée, la vie a repris son cours dans plusieurs villes. Malgré un possible risque d'une nouvelle escalade, M. Essid n'a annoncé aucune mesure à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire, exhortant ses compatriotes à "comprendre qu'il y a des difficultés (...). Les solutions existent mais il faut un peu de patience et d'optimisme". Il a expliqué que le pays était "en danger malgré les choses positives que nous avons accomplies, surtout au niveau de la transition démocratique", en évoquant de nouveau les défis "sécuritaire, économique et social". Kasserine Le Premier ministre, qui a dit la veille ne pas avoir de "baguette magique pour donner de l'emploi à tout le monde en même temps", a souligné que le conseil des ministres resterait mobilisé pour étudier la situation dans le pays, qui fait figure de rescapé du Printemps arabe sans parvenir à s'extirper du marasme économique. - 'Occasion ratée' - L'analyste Selim Kharrat a jugé ces déclarations plutôt décevantes, se disant "pas étonné" de l'absence d'annonces. "Si le gouvernement avait des solutions à proposer, il l'aurait fait bien avant l'éclatement de la crise. Il ne faut pas oublier que sa marge de man?uvre est très réduite", a-t-il dit à l'AFP. Mais il "aurait pu prendre des mesures non coûteuses" contre la corruption et a "raté une occasion de donner un signal positif", a ajouté M. Kharrat. "Ce que réclament les manifestants, c'est non seulement du travail mais aussi des dirigeants intègres et au service des populations". Samedi, un calme relatif régnait dans les villes ayant été le théâtre ces derniers jours de violences, selon des correspondants de l'AFP. A Kasserine, dans le centre défavorisé du pays d'où est parti le mouvement de contestation, la vie a repris son cours. La veille, des habitants, dont de nombreux jeunes, avaient lancé une campagne de nettoyage des traces des heurts. A Sidi Bouzid, non loin de là, quelques lycéens ont mis le feu à des pneus mais il n'y a pas eu d'autre incident. C'est dans cette ville que le vendeur ambulant Mohamed Bouazizi s'est immolé par le feu fin 2010, un geste qui a déclenché la révolution contre le régime de Zine El Abidine Ben Ali, chassé du pouvoir en janvier 2011. Les tensions sociales ont débuté le 16 janvier à Kasserine lorsqu'un chômeur de 28 ans, Ridha Yahyaoui, est mort électrocuté après être monté sur un poteau. Il protestait avec d'autres contre son retrait d'une liste d'embauches dans la fonction publique. La contestation s'est rapidement propagée. - 'Naturelle' - Vendredi soir, dans une allocution télévisée, le président, Béji Caïd Essebsi, a reconnu que la contestation était "naturelle" et appelé le gouvernement à élaborer un plan contre le chômage. La nuit précédente, dans certaines villes, des postes de police avaient été incendiés et des "saccages" s'étaient produits dans une banlieue populaire du Grand Tunis. Durant toute la journée et la nuit de vendredi, 261 personnes ont été arrêtées pour troubles et 84 pour violation du couvre-feu, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Après ces violences, les autorités ont décrété un couvre-feu nocturne, arguant du "danger" que représentait la poursuite des "atteintes contre les propriétés publiques et privées (...) pour la sécurité de la patrie et des citoyens". Le chef de l'Etat a mis en garde contre la récupération de la contestation par "des mains malveillantes", évoquant des partis politiques sans les nommer ainsi que le groupe jihadiste Etat islamique (EI), qui a revendiqué les trois attentats meurtriers majeurs ayant frappé la Tunisie en 2015. La France a de son côté annoncé un plan de soutien d?un milliard d?euros sur cinq ans, visant "à aider les régions défavorisées et la jeunesse, en mettant l?accent sur l?emploi".

