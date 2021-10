Après le match reporté de la semaine passée, les Normands accueillent les Picards pour un match qu'il faudra gagner pour remonter au classement.

QRM et Amiens, respectivemet 8ème et 9ème avec trois points d'écart, doivent s'imposer pour revenir dans la course à la montée en National.

Après le match aller qui avait vu la victoire des joueurs de Manu Da Costa (1-0), ils tenteront de s'imposer ce soir, chose qui n'est pas arrivée depuis le mois d'octobre dernier.