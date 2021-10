Tours (AFP). Incendie sur un TGV Paris-Bordeaux: 700 à 800 passagers bloqués, pas de victime

Un feu s'est déclaré vers 19H45 sur le train, qui s'est immobilisé à Monts (Indre-et-Loire), non loin de la route départementale D84, ont indiqué la préfecture et les pompiers. "L'incendie a été très vite maîtrisé et c'est en voie de règlement", a indiqué vers 22H00 la préfecture. Des mesures ont été prises pour assurer le ravitaillement des voyageurs "aussi rapidement que possible", a précisé la même source. Les passagers du TGV devaient être transbordés sur un autre convoi pour être acheminés jusqu'à la gare de Poitiers, a encore indiqué la préfecture.

