Bad Aibling (Allemagne) (AFP). Accident de trains en Allemagne: neuf morts, deux personnes disparues

"Nous avons maintenant neuf morts. Le chiffre est confirmé", a indiqué à l'AFP Jürgen Thalmeier, porte-parole de la police locale, alors que le précédent bilan faisait état de huit morts. Deux personnes, "vraisemblablement toujours dans les débris" des deux trains, sont également toujours recherchées par les secours, a-t-il ajouté. Dans un communiqué distinct, la police évoque "18 blessés graves et environ 90 blessés légers". Précédemment, elle avait parlé d'environ 150 blessés, parmi lesquels 55 graves, dont 15 particulièrement touchés. La police judiciaire, sous la conduite du parquet de Traunstein (sud-ouest) et appuyée par la police fédérale, a commencé à enquêter sur les causes de l'accident, a indiqué la police dans son communiqué. L'accident s'est produit vers 07H00 (06H00 GMT) sur la ligne entre Rosenheim et Holzkirchen, à environ 60 km au sud-est de Munich, dans le sud de l'Allemagne. Le trafic sur la ligne entre Rosenheim et Holzkirchen a été coupé, ainsi que deux routes locales.

