The Voice, saison 5: Florent Pagny pilier de l'émission

Florent Pagny a mené Stephan Rizon à la victoire de la saison 1. Nuno Resende finit finaliste de son équipe pour la saison 2, tout comme Anne Sila l'année dernière, pour laquelle il était prêt à quitter l'émission.

Avec plus de 25 ans de carrière, plus de 15 millions de disques vendus, Florent Pagny a été 25 fois numéro 1 dans sa carrière...



Florent Pagny est aujourd'hui l'un des chanteurs les plus populaires de France. Sa technique vocale unique et son charisme font de lui un coach idéal. Le regard de Florent Pagny, pragmatique, se rapproche souvent de celui du public.