Beyoncé menacée de mort par un déséquilibré

La vie de star n'est jamais de tout repos...



Posté sur Instagram, on pouvait lire sous une photo : « Je vais assassiner votre fille ».

Immédiatement, les internautes, les fans et la mère de Beyoncé se sont mis à enquêter sur l'identité de la personne derrière le compte utilisé.



La mère remercie les fans de leur implication et précise avoir prévenu le FBI : « Je viens de le signaler aux autorités, ils s’en chargent, étant donné qu’il vient de proférer une menace de mort sur un forum public, et qu’il s’agit clairement d’un pervers raciste, malade, lâche et sans éducation. »