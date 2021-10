Malherbe veut sa confirmation dimanche

La coup de sifflet final de la rencontre Montpellier-Caen (1-2), samedi 23 janvier, venait à peine de retentir que Patrice Garande, le coach normand, avait déjà les mots justes pour analyser ce succès. "Nous avons mis à mal une fatalité qui veut que lorsqu'on est mené, on ne renverse pas les matchs", commentait-il en conférence de presse. Il aura donc fallu attendre la 22e journée et un match à l'extérieur pour voir des Caennais menés, non seulement revenir au score, ce qu'ils avaient déjà réalisé à Monaco et Rennes, mais aussi prendre l'avantage pour s'imposer.

Confiance reboostée

Quoi de mieux donc qu'un tel scénario pour rebooster le capital confiance d'une équipe qui n'avait plus gagné depuis une sortie à Bordeaux (1-4), fin novembre. "Cette réaction après le but montpeliérain m'a beaucoup plus, car on est resté très concentrés, dans notre match", affirme le technicien calvadosien. Patrice Garande n'en demendera pas moins à ses hommes lors de la réception de Nice, ce dimanche 31 janvier (14h), face à l'actuel troisième de Ligue 1. Il attend une confirmation que comptent bien lui apporter ses joueurs, désireux d'atteindre les points nécessaires à leur maintien au sein de l'élite du football français. Avec un dixième succès glané, il ne semble plus manquer que trois victoires au Stade Malherbe pour renouveler son bail en Ligue 1. Avec encore 16 journées à disputer, les Bleu et Rouge ont donc le temps de voir venir. Certes, mais les Malherbsites sont pressés et veulent vivre une deuxième partie de saison agréable. "Cette victoire nous remet forcément dans le bon sens", concluait l'attaquant Andy Delort au sortir du match à Montpellier.