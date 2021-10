Jacques Coquelin, le maire de Valognes, se fâche contre la Poste! L'élu dénonce la lenteur dans les délais de distribution du courrier et en appelle à la direction régionale de la Poste pour y remédier. De son côté, la Poste, reconnaît ces problèmes et s'est engagée à régler la situation au plus vite.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire