Elle arrive même en première position pour les séniors (50 ans et plus). Mais en général, la consultation des comptes bancaires arrive devant celle de la météo et des réseaux sociaux.



Ca nous permet d'être bien informés sur notre situation financière et ainsi la majorité des français déclarent bien connaître au quotidien l'état de leurs compte bancaires.



Les applications de gestion de budget, qui permettent de classer les dépenses par catégories sont aussi beaucoup utilisées.