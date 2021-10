Cinémovida - 26e édition jusqu'au 5 février à Cherbourg-en-Cotentin

Organisé par la MANCHA, Mouvement d'Amitié Normand pour la Culture Hispano-Américaine, le festival de cinéma vous convie à découvrir cette année la culture colombienne et celle de la région Galice, en Espagne.

Ecoutez Gilles Groult, membre fondateur de l'assiociation, vous présenter cette manifestation :

Découvrez la programmation complète :

- LUNDI 18 JANVIER à 18h30 Salle Paul Eluard, Quasar, esplanade de la laïcité : Conférence d’Ernest LAMACHE qui nous conduira sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Entrée libre dans la limite des places disponibles



- MARDI 19 JANVIER à 18h00 à l’IUT Cherbourg Manche, Rue intérieure : Vernissage des expositions photos, Galice et paysages du nord de l’Espagne de Pedro LEAL, Café et Colombie de Felipe FERRE et Saint Jacques de Compostelle d’Ernest LAMACHE



- MERCREDI 20 JANVIER à 18h30 Salle Paul Eluard, Quasar, esplanade de la laïcité : Conférence sur le café et la Colombie présentée par Felipe FERRE, photographe franco colombien. Entrée libre dans la limite des places disponibles



- LUNDI 25 JANVIER – Conférence : débat sur le conflit armé en Colombie de Valentina MUSTAFA au CGR Odéon à 21h30 après la projection du film ALIAS MARIA de José Luis RUGELES GRACIA (Festival de Cannes 2015) en avant-première. Séance à 19h45.



- MERCREDI 27 JANVIER à partir de 18h30 : Apéro-TUNA à la cafétéria du Restaurant Universitaire La Passerelle. Entrée : 5 euros ! Nombre de places limitées !



- JEUDI 28 JANVIER de 9h00 à 17h00 : Journée de la langue espagnole et du monde hispanique à l’IUT Cherbourg- Manche dont le thème est la Galice et la Colombie avec la participation des écoles primaires, des collèges, des lycées et étudiants du Site Universitaire. Jeux de mots, concours sur la langue, récits, chansons, expositions, dégustations. La Tuna universitaire de Salamanque animera cette journée.



- JEUDI 28 JANVIER A 20h30 – Le Vox, avenue de Paris : En partenariat avec Appoggiatures, Spectacle de flamenco de la Compagnie Al Doce. Tarifs plein : 9 euros Tarif réduit : 6 euros (adhérent, – 18, demandeur d’emploi, étudiant) – 6 ans gratuit. Contact : appoggiatures@laposte.net



- VENDREDI 29 JANVIER à partir de 18h00 : Conférence – dégustation organisée par l’Association Œnophile Cherbourgeoise (AOC), qui nous invitera à découvrir et à apprécier des vins de Galice et quelques spécialités culinaires – Cafétéria du Restaurant Universitaire, La Passerelle. Entrée 5 euros. Nombre de places limitées !



- SAMEDI 30 JANVIER à 16h00 : Rendez-vous à l’Eglise Saint Pierre - Saint Paul, avenue de Normandie : « concert d’orgue MANCHA » interprété par Eric LEBRUN. L’Eglise sera chauffée et des corbeilles accueilleront votre participation.



- LUNDI 01 FEVRIER à 20h30 Salle Paul Eluard, Quasar, esplanade de la laïcité. Conférence sur Alvaro MUTIS, écrivain colombien, animée par Gilles GROULT professeur honoraire de l’Université de Caen. Entrée libre dans la limite des places disponibles.



- MERCREDI 03 FEVRIER à 18h00 Maison de l’Etudiant : Conférence de Gilles GROULT sur l’affaire du procureur Nisman. Terrorisme, espionnage, corruption, trafics en tout genre. . Entrée libre dans la limite des places disponibles.



- VENDREDI 05 FEVRIER à 21H30 au foyer du Théâtre à l’italienne : en partenariat avec le Trident, le CGR Odéon et la MANCHA clôture des festivals.



Du MERCREDI 20 JANVIER au MARDI 02 FEVRIER au Cinéma CGR ODEON : 14 films à découvrir en version originale sous-titrée, dont six en avant-première diffusés sur plus de soixante séances, pour savourer la langue, le style, pour s’imprégner des différentes facettes des pays hispanophones et de leur culture.



Pendant quinze jours, du 23 janvier au 5 février, du théâtre, de la musique, de la danse, et café rencontre… se succéderont pour vous faire voyager au Trident ''Un aller simple pour Buenos Aires''



Du 24 janvier au 30 janvier, accueil de la Tuna Universitaire de Salamanque qui se produira dans les collèges et lycées de la Commune Nouvelle, en soirée dans les bars de Cherbourg-en-Cotentin, et suivant le programme officiel.



Du 18 janvier au 05 février 2016 Expositions Photos :



- Galice et paysages du nord de l’Espagne de Pedro LEAL à l’IUT Cherbourg-Manche Rue Intérieure et au Centre Leclerc de Tourlaville (22 et 23 janvier).

- Café et Colombie de Felipe FERRE à l’IUT Cherbourg-Manche Rue Intérieure et au Centre Leclerc de Tourlaville ( 29 et 30 janvier).

- Cartagena de Indias (Colombie) de Thierry AUBERSON à la Bibliothèque Universitaire.

Saint Jacques de Compostelle d’Ernest LAMACHE à l’IUT Cherbourg-Manche Rue Intérieure et au Centre Leclerc de Tourlaville (05 et 06 février).

- Les expositions, certaines conférences et le concert d’orgue sont en accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles