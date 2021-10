Lyon (AFP). Militaires tués dans une avalanche: Le Drian attendu en Savoie

M. Le Drian devait rendre visite aux blessés et se recueillir devant les dépouilles qui reposent à Saint-Jean-de-Maurienne, selon son entourage, avant de rencontrer des pisteurs-secouristes et de rendre visite au Groupement d'aguerrissement en montagne (GAM) de Modane où se préparaient ces légionnaires du 2e Régiment étranger de génie de Saint-Christol (Vaucluse). Parmi les victimes décédées figure un Français, selon une source proche du dossier. La nationalité de chacune des quatre autres n'a pas été confirmée, ni leur âge. Lundi soir, une source policière avait évoqué des légionnaires venus d'Europe de l'Est et du Népal. Huit autres militaires ont été blessés, dont deux retrouvés en état d'hypothermie le sont plus grièvement. Ils ont été hospitalisés à Grenoble et Saint-Jean-de-Maurienne. Les militaires, qui évoluaient en dehors du domaine skiable de la station, étaient équipés de détecteurs de victimes d'avalanche. Ils ont été surpris par une coulée lundi vers 13H50 au-delà de 2.000 mètres d'altitude alors qu'ils participaient à un exercice avant de partir en opération. Au total, treize skieurs dans un groupe d'une cinquantaine de militaires ont été emportés. Le parquet d'Albertville a ouvert une enquête. "Elle ne fait que commencer. Nous avons déjà procédé à quelques auditions mais il y en a une cinquantaine à mener", a déclaré à l'AFP le procureur de la République à Albertville, Jean-Pascal Violet. "Pour l'instant, nous essayons de comprendre ce qui s'est passé et comment", a complété le magistrat. Un expert en nivologie a été désigné et se rendra sur les lieux "dès que les conditions le permettront". Des autopsies seront pratiquées à partir de mercredi. Lundi, une source judiciaire avait indiqué que le dossier pourrait être transféré au parquet à compétence militaire de Lyon si l'enquête de gendarmerie, confiée à la section de recherches de Chambéry et à la brigade de recherches de Saint-Jean-de-Maurienne, étayait l'hypothèse de l'homicide involontaire. Le 2e Régiment étranger de génie de Saint-Christol est un régiment de génie d'assaut dont les missions sont notamment le renseignement, le combat direct et l'appui à la mobilité, selon le site internet du ministère de la Défense. Rattachés à la Brigade alpine, ces militaires interviennent en montagne. Tous leurs membres ont donc des brevets d'alpinistes et de skieurs militaires. Ce régiment avait déjà été endeuillé en février 2012, à Valloire (Savoie). Une avalanche y avait emporté cinq légionnaires, dont un était décédé.

