Lindsay Rose: Nouveau symbole de la filière lavalloise du SM Caen ?

A 19 ans seulement, le jeune homme d'origine mauritanienne a rendu une copie relativement fournie l'an dernier pour sa première saison en Ligue 2. Sous les couleurs « Tango », Lindsay Rose s'est fendu d'un bilan plus qu'honorable de 22 matches dont 18 en tant que titulaire dans l'axe centrale de la défense mayennaise. Suffisant pour se faire une idée du potentiel. Défenseur solide d'un mètre quatre vingt quatre, Rose a fait fructifier sa formation au Stade Rennais. Passé professionnel deux mois seulement après son premier match pro (ndlr : en avril 2010), il est l’un des plus solides espoirs du club mayennais, à tel point même que les équipes de France U18 et U19 lui ont réservé une place de choix avec notamment 10 sélections en U19 en compagnie d'un certain Riffi Mandanda, le 4e gardien caennais. Le « pont » formé ces dernières années entre Laval et Caen pourrait être un élément important dans l'arrivée éventuelle de Rose qui n'aspire qu'à une chose, connaître la Ligue 1. Caen pourrait être le club, comme pour Gomis et Hamouma qui lui permette de réaliser ce rêve.