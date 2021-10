SM Caen: Ribas ne viendra pas!

Depuis février dernier, les intérêts de Caen et St-Étienne pour Ribas le goleador de Dijon avaient été éventés. On pensait alors les dirigeants malherbistes plutôt bien calés sur le dossier mais l'italo-uruguayen, passé en formation par l'Inter de Milan s'est rappelé aux bons souvenirs du Calcio avec ses 23 buts inscrits en Ligue 2 cette saison. Arrivé en fin de contrat en Bourgogne, Ribas a alors vu le Genoa et la Fiorentina toquer à sa porte. Et question « puissance de recrutement », il n'y a dès lors plus photo avec les clubs de l'hexagone et encore plus avec le SM Caen. Le Genoa d'ailleurs, apparaît aujourd'hui comme le mieux placé pour faire venir Ribas avec une proposition salariale estimée par nos confrères italiens à 1 million d'euros annuels et un contrat de 4 ans. Si l'on rajoute à cela une prime à la signature colossale de 2 millions d'euros, Caen est donc à des années lumières de pouvoir s'aligner. Et si pour certains jeunes joueurs, le discours de club familial peut parfois inverser la tendance, il n'en sera rien pour le buteur dijonnais. A moins d'un retournement de situation comme peut parfois en réserver le mercato, c'est bien sous un maillot « rouge et bleu » qu'évoluera Ribas la saison prochaine, mais sous celui du Genoa, pas sous celui du Stade Malherbe.