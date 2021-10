Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Les courtoisies de Roger Courtois

Le peintre rouennais travaille des déclinaisons de motifs géométriques et colorés sur grands formats. Née de l'influence croisée du cubisme et de la pop culture, cette série est sa marque de fabrique depuis 2002.

Pratique. Jusqu'au 12 février. UFR Sciences de l'homme à Mont-Saint-Aignan. Entrée libre. 02 35 14 61 12

- Tesseract au Cirque-Théâtre

Le funambule Nacho Flores compose des architectures éphémères sur lesquelles il évolue. Un spectacle original, servi par des effets visuels surprenants et des acrobaties audacieuses et orchestré par une musique live.

Pratique. Du 12 au 17 janvier. Cirque-Théâtre d'Elbeuf. Tarifs 6 à 16€. Tél. 02 32 13 10 50

- Les Puces Rouennaises

Le Parc Expo invite 250 brocanteurs pour ce rendez-vous biannuel incontournable. Ce salon de la brocante mise sur la diversité et l’originalité en mariant tous les styles, du mobilier régional aux objets design.

Pratique. Du 15 au 17 janvier. Parc Expo de Rouen. Tarifs 0 à 6,6€. www.pucesrouennaises.com

- Tom Cactus and The Voodoo Rabbits

Avec Phil Vermont à la guitare, Clément Landais à la basse et Patrice Guillaumat à la batterie, le trio rouennais rend hommage à des grands noms du rock et du blues, Stevie Ray Vaughan et Jimi Hendrix.

Pratique. Samedi 16 janvier à 22h30. All Sports Café à Rouen. Gratuit. Tél. 02 32 76 76 50

- Sur les traces des animaux

Pour ce nouveau rendez-vous, partez à la découverte des habitants des bois en observant les indices de présence : nids, déjections, restes de repas, et fabriquez en pâte à sel des empreintes factices.

Pratique. Samedi 16 janvier à 15h. Maison des Forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray. Gratuit. 02 35 52 93 20

- Peur de Rien en avant-première

Ce film, tourné en partie à Rouen et soutenu par le Pôle Image, évoque les pérégrinations amoureuses d'une jeune Libanaise exilée. La réalisatrice Danielle Arbib et la comédienne Manal Issa sont les invitées de l'Omnia.

Pratique. Mardi 19 janvier à 20h. L'Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 8,5€. Tél. 02 35 07 82 70