En 2019, le visage du nouveau centre-ville de Rouen

« Notre ambition est double : nous travaillons pour les habitants de Rouen, de la Métropole, de la Seine-Maritime et de Normandie qui fréquentent le coeur historique de la ville et nous travaillons pour nos visiteurs. Il s'agit de rendre le centre plus accueillant pour les touristes. » Ainsi Frédéric Sanchez présente-t-il l'opération Coeur de Métropole. Plus simplement, le maire de Rouen Yvon Robert explique vouloir « rendre agréables à marcher des espaces qui ne le sont pas aujourd'hui ».

Trois secteurs sont concernés : le quartier des musées, depuis celui des Beaux-Arts jusqu'au musée des Antiquités ; le secteur du Vieux-Marché, de la place homonyme jusqu'à la Seine (place Henri IV) et jusqu'au Palais de Justice ; le secteur Seine-Cathédrale, du pont Pierre Corneille jusqu'à la cathédrale en passant par l'aître Saint-Maclou.

Extension du secteur piéton, moins de stationnement

Pour mettre en oeuvre ce vaste programme, deux voies sont poursuivies : une extension du secteur piéton – la rue Rollon, la rue François Villon derrière le musée des Beaux-Arts, le haut et le bas de la rue Beauvoisine... - et une priorité faite à la marche à pied comme l'explique Frédéric Sanchez : « Nous voulons un apaisement des espaces publics où l'on circule lentement et où l'on stationne dans les parkings en ouvrage » et non pas autour des places et rues. « Un espace public de qualité, ce ne peut pas être du stationnement partout », conclut-il.

Relancer le commerce

Le président de la Métropole croit aux vertus économiques de cette réhabilitation : « Ce peut être un moyen de relancer le commerce dans le centre-ville. Quand on marche davantage à pied, les dépenses augmentent. On s'arrête au coiffeur, au pressing, on fait les courses... » Et de donner l'exemple des places, aujourd'hui utilisées comme moyen de stationnement plutôt que comme aire de repos, et où des commerces avec terrasses pourraient s'installer.

Fin des travaux en 2019

La concertation vient de commencer, les comités de quartier ayant été consultés. Elle s'approfondira en février (balades-ateliers, rencontre des riverains...), avec un débat sur un premier programme, définitivement arrêté en juin en Conseil métropolitain. Les premiers travaux commencent eux en 2016, avec le square Verdrel, dont la Métropole veut faire « un îlot apaisé végétalisé ». Ils se termineront en avril 2019 pour que le centre-ville soit entièrement réhabilité à l'occasion de l'Armada 2019. Coût du projet : 30 millions d'euros : 15,6 millions d'euros sont apportés par la Métropole, 9 par la Région et 5,4 par le Département.

L'essentiel de l'opération :

Piétonnisation des rue Rollon, du haut et du bas de la rue Beauvoisine, de la moitié de la rue du Cordier (côté place de la Rouge Mare) et de la rue François Villon (derrière le musée des Beaux-Arts).

Apaisement (révision des conditions de circulation avec moins de stationnement) de la rue du Bailliage (au-dessus du square Verdrel et des Beau-Arts) de la rue Bouvreuil, de la rue Beauvoisine, du haut de la rue Jeanne d'Arc, de la rue Guillaume-le-Conquérant et des abords de la place de la Haute-Vieille Tour.

Requalification (moins de stationnement, réseaux de places et placettes) de la place du Dr Alfred Cerné, de la place de la Rougemare, de la place Martin Luther King, de la place Henri IV, de la place de la Haute Vieille Tour.