"En 2016, la souveraineté ukrainienne doit être rétablie sur les territoires occupés des régions de Donetsk et de Lougansk", où le conflit armé a fait plus de 9.000 morts, a dit M. Porochenko, tout en promettant de n'utiliser que des moyens politiques et diplomatiques pour parvenir à ses fins.

