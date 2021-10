Düsseldorf (Allemagne) (AFP). Le Tour 2017 débutera à Düsseldorf par un contre-la-montre

Le Tour, dont la prochaine édition s'élancera du Mont-Saint-Michel en juillet prochain, s'élancera de l'étranger pour la 22e fois de son histoire. "La spécificité de ce Grand départ, c'est que le Tour partira d'Allemagne pour la première fois depuis trente ans", a expliqué jeudi son directeur Christian Prudhomme en rappelant qu'en 1987, peu avant la réunification du pays, la course avait commencé à Berlin-Ouest. A l'occasion d'une double présentation, à Paris puis à Düsseldorf, orchestrée par Christian Prudhomme et le maire de la grande ville allemande Thomas Geizel, les détails de l'opération ont été révélés. La 104e édition du Tour commencera par un "chrono" suffisamment long (13 km) pour être qualifié d'étape à part entière. Le lendemain, la deuxième étape fera une boucle d'une cinquantaine de kilomètres dans la vallée de Néandertal avant de rejoindre un site dont le nom sera connu lors de la présentation générale de l'épreuve, le 18 octobre prochain. Düsseldorf avait présenté sa candidature voici une dizaine d'années mais s'était ensuite désengagée. En parallèle avec le recul allemand par rapport au cyclisme et au Tour, suite aux affaires de dopage ayant concerné notamment Jan Ullrich, seul vainqueur allemand de l'épreuve (1997). - L'amour et le désamour - "Il y a eu une période d'amour fou puis une période de désamour fou", a estimé Christian Prudhomme. "Nous sommes maintenant dans une relation plus adulte", a ajouté le directeur du Tour en soulignant les efforts faits par le cyclisme en matière antidopage et l'implication des coureurs allemands (Degenkolb, Kittel) dans le processus engagé dans leur pays. Une nouvelle loi punit désormais pénalement le dopage. "Les temps changent, le cyclisme n'est plus le vilain petit canard", a estimé Christian Prudhomme avant de relever la réussite allemande sur le Tour due pour l'essentiel à ses sprinteurs et rouleurs (Kittel, Greipel, Martin): "Sur les cinq dernières années, l'Allemagne est le pays qui a gagné le plus d'étapes, vingt-quatre." La candidature de Düsseldorf, avancée d'une année dès lors que Londres avait retiré la sienne pour 2017, a séduit les organisateurs du Tour. "Je vous sais gré d'avoir avancé d'un an le rendez-vous", a déclaré Christian Prudhomme au maire de la cité allemande. "La ville a tout ce qu'il faut pour accueillir le Grand départ". Thomas Geizel a précisé que le budget global de l'opération s'élèverait à un montant de l'ordre de 10 à 12 millions d'euros. "Il y aura un retour sur investissement", a-t-il estimé en annonçant attendre au moins un million de spectateurs pour ce coup d'envoi dans une année sans JO ni championnat majeur de foot: "Ce sera l'évènement sportif de l'année. Les départs du Tour hors de France: 2017: Düsseldorf (Allemagne) 2015: Utrecht (Pays-Bas) 2014: Leeds (Grande-Bretagne) 2012: Liège (Belgique) 2010: Rotterdam (Pays-Bas) 2009: Monaco 2007: Londres (Grande-Bretagne) 2004: Liège (Belgique) 2002: Luxembourg 1998: Dublin (Irlande) 1996: 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) 1992: Saint-Sébastien (Espagne) 1989: Luxembourg 1987: Berlin (Allemagne) 1982: Bâle (Suisse) 1980: Francfort (Allemagne) 1978: Leiden (Pays-Bas) 1975: Charleroi (Belgique) 1973: Scheveningen (Pays-Bas) 1965: Cologne (Allemagne) 1958: Bruxelles (Belgique) 1954: Amsterdam (Pays-Bas)

