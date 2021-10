Un homme interpellé pour violences volontaires avec arme et préméditation près de Rouen

Les faits se sont déroulés le 22 juillet 2014 vers 17h30. Un homme se présente au tabac-presse situé rue Sadi-Carnot à Darnétal et demande à la gérante une carte de téléphone. Il quitte ensuite le commerce et revient plus tard en expliquant que la carte de téléphone est défectueuse. Il insulte la commerçante, une femme de 55 ans, qui fait appel à son mari. S'en suit une altercation verbale. Le client mécontent jette même un présentoir de journaux sur le commerçant en le menaçant de "faire péter le commerce".

Sur la trace du coupable

Environ 30 minutes plus tard, il revient et jette des bouteilles au sol. Une fumée blanche irritante en sort. Une bouteille est également projetée sur le commerçant. L'individu finit par prendre la fuite. La brigade criminelle se saisit de l'enquête et retrouve une trace capillaire isolée sur la bouteille d'acide chlorydrique. Le tout est transmis au service d'identité judiciaire de Rouen qui l'intègre au fichier automatisé des empreintes digitales. L'individu est retrouvé. Il s'agit d'un homme âgé de 19 ans qui demeure à Darnétal. Sa photo est présentée aux victimes qui le reconnaissent formellement.

Il est convoqué le 5 janvier par la brigade criminelle mais ne se présente pas au rendez-vous. Il est finalement interpellé et placé en garde à vue le mercredi 13 janvier au matin. Il a reconnu avoir fabriqué lui même le cocktail irritant lors de son audition car il était très en colère contre le commerçant. Il a été déféré le 13 janvier et placé sous contrôle judiciaire. Il sera convoqué en justice le 19 février.