L’opéra Milo et Maya au Théâtre des arts : un voyage initiatique

A la sortie du collège, Milo se décide à révéler sa flamme à son amie Maya et pour la séduire l’entraîne dans un tour du monde pour le moins original. C’est dans un environnement urbain que la metteure en scène Caroline Leboutte choisi de placer cette aventure : passage clouté, grilles de chantiers, poubelles et murs tagués, si cet univers reprend les codes du quotidien il n’en est pas moins riche de fantaisie. Très coloré, ce mobilier urbain devient le support d’acrobaties et le décor se métamorphose au gré des tableaux par un jeu de lumière et de projections vidéo nous transportant d’un quartier à l’autre et d’une culture à l’autre. « Quand j’ai rédigé le livret, j’ai tout de suite été inspirée par Bruxelles, ma ville, si cosmopolite que toutes les cultures se côtoient, explique la metteure en scène. C’est avant tout par des rencontres humaines que l’on voyage vraiment».

Contes d’ici et d’ailleurs

Alors que Milo fait goûter à Maya les spécialités de ses amis restaurateurs, Wang Fei et ses rouleaux de printemps, Tarik et son couscous ou encore le poulet tandoori de Madame Sharma, chaque rencontre est l’occasion d’un récit dans le récit. Les cuisiniers racontent chacun une tradition de leur pays illustrée par de beaux dessins d’animations projetés sur le décor. Véritable enchantement pour les yeux grâce à des effets visuels inspirés, cet opéra s’adresse également aux adultes.

Des sonorités exotiques

Chaque étape est elle-même l’occasion d’une plongée musicale dans un nouveau pays. Les sonorités des instruments traditionnels de Chine, d’Inde ou d’Afrique sont reproduites avec des instruments européens et c’est là toute la technicité de cette partition. « Il ne s’agit pas d’imiter ces musiques traditionnelles, commente le compositeur Mattéo Franceschini, mais d’en retrouver le timbre particulier». En résulte une musique métissée, tantôt jazz, tantôt ethnique.

Cet opéra participatif mélange donc tous les styles, cirque, vidéo et danse, invite les musiciens sur scène et le public à chanter dans la salle. C’est une rencontre hors du commun et une communion joyeuse à expérimenter sans attendre.

Pratique. Vendredi 15 janvier à 20h, samedi 16 janvier à 20h et dimanche 17 janvier à 16h. Répétitions 1h avant le spectacle. Chants téléchargeables sur le site www.operaderouen.fr. Tarifs 10/12,6/ 21€.