Sortir en région: mardi 31 mai

A l'occasion de cette journée mondiale « sans tabac » des animations sont organisées toute la journée au CHU de Caen, des stands, des défis sportifs, des animations pédagogiques et la présence d'un des membre de l’Organisation Mondiale pour la Santé et Miss Suède 1996,ambassadrice de la lutte contre le tabac auprès des élèves suèdois.



Huit spectacles à découvrir aujourd'hui à Coutances pour la 30ème édition de Jazz sous les pommiers, assistez par exemple au concert de la nouvelle génération de la musique afro-américaine avec le groupe Malted Milk au Magic Mirrors à 23h30.



Au coeur de l'amphithéâtre Pierre Daure sur le site de l'Université de Caen, projection du film Dirty Dancing et Dirty Salsa Club sur grand écran suivi d'un stage d'initiation et de démonstration de Salsa dès 19h.



A Granville aujourd'hui, première sortie en mer pour les bâteaux du défi des ports de pêche une course d'entrainement se déroule en cette fin d'après midi (17h30). Découvrez également sur place le village des pécheurs, le village nautique et l'espace des commerçants et venez admirer de sublimes navires dont le Belem et l e Marité.



A Cherbourg dès jeudi on célèbre la Sainte-Echelle. Parades en fanfare, feu d'artifice, vide-greniers et fête foraine seront l'occasion de nombreuses manifestations entre jeudi et dimanche



La Ville de Saint-Lô cherche un groupe pour aller jouer à la Fête de la Musique de Deauville, le 25 juin, dans le cadre du 1100 eme anniversaire de la Normandie. Plus d'informations sur le nouveau site internet du service jeunesse de la Ville de St Lô: takadir.saint-lo.fr