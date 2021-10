Badminton : le MDMSA s'incline logiquement à Aix-en-Provence

Les Seinomarins n'ont pas réalisé l'exploit. Face à l'armada sudiste, le MDMSA n'a remporté qu'un seul match par l'intermédiaire de Natalia Perminova, victorieuse de la Bulgare Petya Nedelcheva en trois sets.

Sylvain Ternon a bien failli réalisé une belle performance face à Bagus Ade Chandra mais est défait en trois sets accrochés. Tous les autres matchs se sont terminés en deux sets : Antoine bébin face à Tanguy Citron, Juliane Piron face à Lianne Tan, le double homme Freek Golinski-Antoine Bébin face à Ronan Labar et Bagus Ade Chandra, le double dame Maja Tvrdy-Juliane Piron et les doubles mixtes Natalia Perminova-Freek Golinski et Maja Tvrdy-Sylvain Ternon.

Le coach Stéphane Renault s'est montré lucide à l'issue du match : "Je ne suis pas surpris par le déroulement de la rencontre qui est un copier-coller du match aller. Dans ce championnat à deux vitesses, les rencontres de janvier et février face aux trois ténors du groupe, Aix, Issy et Talence, ne seront pas capitales pour le maintien, contrairement aux rencontres de mars à Bordeaux et d'avril à domicile contre Oullins. Il faudra bien négocier ces 9e et 10e journées comme nous l'avions fait en novembre et décembre face à nos deux concurrents directs pour le maintien en Top 12."

Prochain match le 30 janvierà domicile face à Talence.