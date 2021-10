Le défi des ports de pêche à Granville!

Du 31 mai au 5 juin, la Station Nautique de Granville - Chausey organise le Défi des Ports de Pêche. Ce sera la troisième fois que l'épreuve viendra dans ses eaux après deux éditions particulièrement réussies en 1990 et 1996. Pour ce retour du défi, la Station Nautique normande a décidé de mettre les petits plats dans les grands.







Vingt-six équipages représentants des ports de pêche ou des lycées maritimes s'affronteront donc sur des monotypes Grand Surprise. Mais le Défi des Ports de Pêche ne saurait se résumer à une simple régate entre marins pêcheurs. L'épreuve créée à l'origine pour établir des ponts entre plaisance et métiers de la pêche (un navigateur de plaisance est accepté à bord de chaque bateau) a largement atteint ses objectifs. Il s'agit aujourd'hui de profiter du défi pour offrir au grand public un focus original sur les métiers de la pêche et sur les spécificités de chaque port. C'est ainsi qu'un village de tente accueillera les représentants de chaque port invité pour mieux faire connaître les destinations, proposer des dégustations de produits du terroir, informer sur les techniques de pêche en vigueur.



Venez nombreux en famille visiter le village présent sur leport, le célèbre Bélem, ce beau 3 mâts français, et encourager les participants des diverses régates.



Le programme complet est à découvrir sur le site http://www.defidesportsdepeche.com/ et en téléchargement à la fin de l'article.

Tendance Ouest se joint à l'événement et sera en direct du port de Granville pour un émission spéciale samedi 4 juin, de 9h à 12h.



Ecoutez Didier Leguelinel nous parler de cette semaine d'animations: