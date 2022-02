Bon plan vacances: le pass du pays Granvillais

Le pass du pays granvillais est une offre gratuite qui vous permet de profiter de réduction, cadeaux et même de visites gratuites et d'un large éventail d’activités à découvrir et de sites à visiter, répertorié sous forme de chéquier…

Le Pass, ce sont déjà 21 coupons, soit 21 offres pour se faire plaisir.

Vous pouvez cous le procurer dans les Offices de Tourisme du Pays Granvillais de Granville, Donville-les-Bains, Saint-Pair-sur-Mer, Jullouville, et chez les 21 partenaires (l’Archipel, la Granvillaise, le Lys Noir, le Roc des Harmonies, les Musées de France, la Saumonerie Granvillaise, le Village du Marité, la Compagnie Jolie France, la Compagnie Manche Iles Express, le CRNG, la Station Nautique, l’atelier Scrapbooking, le Club Hippique, le Madinina, la Faïencerie de la Baie et le jardin du Clos Fleuri).

Ecoutez Audrey Peigné nous expliquer son fonctionnement: