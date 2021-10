Mexico (AFP). Le processus d'extradition de El Chapo vers les USA est lancé

Cette étape marque un revirement de la part du président mexicain Enrique Pena Nieto qui s'était jusqu'alors refusé à toute extradition de Guzman avant son évasion en juillet d'une prison de haute sécurité. Des représentants d'Interpol Mexique se sont rendus à la prison d'Altiplano pour délivrer "deux mandats d'arrêt aux fins d'extradition", a annoncé le bureau de la procureure générale mexicaine, deux jours après l'arrestation du trafiquant de drogue. Les autorités mexicaines ont reçu l'an dernier plusieurs demandes d'extradition de Guzman des Etats-Unis pour trafic de drogue et homicide. Une source officielle a indiqué à l'AFP que le processus pourrait prendre "des mois", mais que les autorités essaieraient "probablement d'agir avec célérité". Après que les juges auront rendu leur jugement sur l'extradition, il restera au ministère des Affaires étrangères mexicain de prendre une décision finale et Guzman pourra toutefois faire appel. Son avocat s'est engagé à mener un combat juridique "dur" pouvant aller jusqu'à la Cour suprême pour s'opposer à l'extradition du chef du cartel de Sinaloa vers les Etats-Unis au motif qu'il risque là-bas la peine de mort. Joaquin "El Chapo" Guzman a été arrêté vendredi à Los Mochis, dans l'Etat de Sinaloa (nord-ouest), six mois après son évasion rocambolesque de la prison de haute sécurité d'Altiplano, le 11 juillet dernier, humiliant le président Pena Nieto alors en visite en France, qui avait tenu à l'incarcérer au Mexique. Mais le gouvernement ne peut cette fois prendre le risque d'une nouvelle évasion de puissant baron de la drogue, potentiellement désastreuse politiquement, estiment certains analystes. - L'acteur Sean Penn rencontre 'El Chapo' - Les autorités mexicaines veulent interroger Sean Penn et l'actrice mexicaine Kate del Castillo, sur leur rencontre secrète en octobre avec le fugitif. "C'est exact, bien sûr, (nous voulons les entendre) afin de déterminer les responsabilités" de chacun, a indiqué une source officielle à l'AFP, sans toutefois fournir de date pour ces auditions. Le secrétaire général de la Maison Blanche Denis McDonough a déclaré que l'affaire posait "beaucoup d'intéressantes questions" concernant l'acteur oscarisé "et les autres personnes impliquées dans cette prétendue interview". La rencontre a déclenché de nombreuses réactions politiques, et sur les réseaux sociaux. L'un des candidats républicains à l'élection présidentielle américaine, Marco Rubio, l'a qualifiée de "grotesque". Un journaliste peut interviewer un trafiquant de drogue, or "ce ne sont pas des journalistes", a ajouté une autre source du gouvernement mexicain. Le magazine américain Rolling Stone a publié samedi l'interview, relue par le trafiquant de drogue avant diffusion, et accompagnée d'une photo prise le 2 octobre de la poignée de mains des deux hommes, sur laquelle Guzman apparaît moustachu et portant une chemise en soie. Interrogé dimanche par l'AFP, l'un des plus grands avocats américains du droit de la presse a exclu toute possibilité de poursuite pénale contre l'acteur. Le scoop de Sean Penn a également déclenché des commentaires dans les médias, certains s'interrogeant sur l'aspect éthique d'une telle entrevue. Le rédacteur en chef du Washington Post, Marty Baron, a twitté un reportage de décembre sur les menaces qui pèsent sur les journalistes mexicains avec ce commentaire: "Bon moment pour se rappeler ce qui arrive aux vrais journalistes qui couvrent les cartels de drogue". - Sous-marins, avions, bateaux - "El Chapo" a accueilli Sean Penn en un lieu isolé dans la jungle en l'appelant "compadre" (compagnon) et en lui donnant une grande accolade. La rencontre a duré sept heures. "Je fournis plus d'héroïne, de méthamphétamines, de cocaïne et de marijuana que n'importe qui dans le monde", a expliqué Guzman dans une surprenante confidence entre deux gorgées de tequila. "J'ai une flotte de sous-marins, d'avions, de camions et de bateaux". La procureure générale mexicaine Arely Gomez avait informé que Guzman avait été en contact avec des acteurs et des producteurs dans l'optique de réaliser un film sur sa vie, ajoutant que ces échanges avaient permis de le localiser. La traque d'"El Chapo" s'est achevée vendredi dans la ville côtière mexicaine de Los Mochis, dans l'Etat de Sinaloa, sa région natale, lors d'un raid de la Marine mexicaine au cours duquel cinq de ses hommes de main ont été tués et un militaire blessé. Arrêté alors qu'il tentait de fuir, Guzman a été transféré à la prison d'Altiplano. C'est de là qu'il s'était évadé en empruntant un tunnel de 1,5 kilomètre creusé sous la prison et qui partait de la douche de sa cellule.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire