Nantes (AFP). Nantes: plusieurs milliers de manifestants gagnent le périphérique

Sous une grande banderole "Ni expulsions no procès", les piétons sont partis de Bouguenais, au sud de la Loire, avant de converger vers le périphérique puis le grand pont de Cheviré, qui traverse le fleuve, où la manifestation doit rejoindre d'autres convois composés de tracteurs et de vélos. Le pont a été fermé à la circulation en fin de matinée. Un premier convoi de tracteurs et de vélos a quitté dès 9h00 le bourg de Notre-Dame-des-Landes, à 20 km au nord de l'agglomération, afin de bloquer le périphérique nantais. Les manifestants cherchent à se mobiliser avant une audience prévue mercredi à Nantes pour réclamer l'expulsion d'une quinzaine d'habitants du site prévu pour la construction de l'aéroport.

