Tendance Live Normandie : John Mamann au Zénith de Caen

Pour fêter la réunification historique de la Normandie et pour applaudir en live Anggun, Anne Sila, Vitaa, Julie Zenatti, John Mamann, School of Rock, Willy William, Sidoine, Sophie Tapie et Greg June, les auditeurs et lecteurs de Tendance Ouest doivent se procurer des billets (explications ICI).

JOHN MAMANN, numéro 1 avec « Love life » feat Kika

Auteur-compositeur-interprète, John Mamann a notamment composé des chansons pour Johnny Hallyday, Natasha St-Pier, Grand Corps Malade ou encore Louisy Joseph avec « Assis par terre ». Il a été n°1 de l’airplay radio en 2013 avec son énorme hit « Love life » feat Kika.

Passionné de rap françias et de musiques urbaines, il sortira son nouvel album dans quelques semaines avec Black M, rimK, Grands Corps Malade, Lino, Oxmo Puccino… Le premier extrait a été dévoilé l’été dernier, « Roi de France » en featuring avec Dokou.