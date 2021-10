Tendance Live Normandie : Vitaa au Zénith de Caen

Pour fêter la réunification historique de la Normandie et pour applaudir en live Anggun, Anne Sila, Vitaa, Julie Zenatti, John Mamann, School of Rock, Willy William, Sidoine, Sophie Tapie et Greg June, les auditeurs et lecteurs de Tendance Ouest doivent se procurer des billets (explications ICI).

VITAA, n°1 sur les réseaux sociaux

Avec près d’1 millions d’albums vendus, Vitaa est également l’une des artistes n°1 des réseaux sociaux en France avec plus de 1.500.00 fans et plus de 150 millions de vues sur You tube.

Vitaa commence à chanter à l’âge de 11 ans et donne ses premiers concerts à 15 ans. Chanteuse de R’N’B, c’est un duo avec Diam’s qui la fait connaitre du grand public. Son premier album solo « A fleur de toi » sort en 2007 et entre directement en première place des ventes de disques France. Il s’est écoulé à 920.000 exemplaires.

Jeune maman de deux garçons, Vitaa a sorti un quatrième album « La même » en novembre 2015.