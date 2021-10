Arrivée de Giorgi Tsintsadze au Rouen Métropole Basket

Le meneur international Giorgi Tsintsadze rejoint l'équipe du RMB suite au départ de Kerron Johnson vers son ancien club. A 29 ans, le joueur d'1m92 vient de rejoindre le club normand. Le Géorgien évoluait l'an passé à Tbiliss.

Passé par l’Ukraine, à Donetsk et Kiev, Giorgi Tsintsadze continuera donc se découverte du haut niveau en Pro A à Rouen.

«On était dans l’urgence après le départ de Kerron. On a regardé le marché des joueurs disponibles dans notre budget. Avec Giorgi il y avait la garantie d’avoir un joueur avec de l’expérience capable de jouer avec Solo Diabaté, capable de prendre la mène d’une équipe. Il était en France, en forme et nous avions plein de bonnes informations à son sujet, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel. Quand on voit ce qu’il est capable de réaliser sur un terrain, nous n’avons pas hésité», a commenté Rémi Valin, l'entraîneur du RMB.