pathankot (Inde) (AFP). Inde: Un ou plusieurs membres d'un commando retranchés sur la base attaquée samedi

Un journaliste de l'AFP sur place a entendu des coups de feu retentir à l'intérieur de la base stratégique de Pathankot, dans l'Etat du Pendjab, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec le grand rival pakistanais. "Nous pensons qu'un ou deux terroristes sont toujours retranchés" dans la base, a déclaré le chef de la police de Pathankot, dans l'Etat du Pendjab, Kunwar Vijay Partap Singh. "Ils tirent de façon intermittente. Nous tentons de les coincer." Au moins 11 personnes - dont sept militaires - ont péri dans l'audacieuse et rare attaque lancée samedi vers 03h30 (22H00 GMT vendredi) par ce commando islamiste présumé, selon un nouveau bilan. Il a fallu 14 heures à l'armée indienne pour être en mesure d'annoncer samedi qu'elle avait repris le contrôle de sa base. Ce qui n'était finalement plus le cas dimanche: un responsable policier a affirmé sous couvert de l'anonymat que les militaires avaient essuyé des tirs pendant des opérations de déminage. Parmi les militaires tués, figure notamment un officier, a indiqué dimanche un responsable militaire. Les autres morts sont quatre militants soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste Jaish-e-Mohammed basé au Pakistan. Lancé une semaine après une visite surprise du Premier ministre Narendra Modi au Pakistan -, la première d'un chef de gouvernement indien en 11 ans -, cet assaut menace l'amorce de détente entre les deux puissances nucléaires. Les Etats-Unis ont dénoncé une attaque "abominable", appelant les "pays de la région à travailler ensemble (...) pour démanteler les réseaux terroristes". - Un lieutenant-colonel tué - Depuis leur indépendance du Royaume-Uni en 1947, l'Inde et le Pakistan ont déclenché trois guerres pour le Cachemire, dont chaque pays occupe une partie et dont les deux revendiquent le contrôle total. L'Inde accuse régulièrement l'armée pakistanaise d'effectuer des tirs de couverture pour les rebelles qui infiltrent la frontière et organisent ensuite des attaques dans le Cachemire indien, où ils visent souvent la police locale. Le Pakistan a condamné samedi après-midi l'attaque de la base aérienne comme étant "acte terroriste". Un bilan communiqué samedi avait fait état de sept morts: trois militaires et quatre des membres du commando. Mais un responsable militaire indien a indiqué à l'AFP sous couvert de l'anonymat qu'une des victimes était un lieutenant-colonel de la Garde de sécurité nationale (NSG), une unité d'élite. Il a précisé que cet officier avait été blessé dimanche avec deux autres militaires dans l'explosion d'une bombe qu'ils tentaient de neutraliser. Rochelle D'Silva, porte-parole de l'armée de l'air, a précisé de son côté que trois des 12 militaires blessés samedi avaient succombé à leurs blessures. "Les neuf autres reçoivent des soins et sont dans un état stable", a-t-elle ajouté. L'un des militaires tués est Subedar Fateh Singh, qui avait remporté en 1995 la médaille d'or en tir aux championnats du Commonwealth de tir, a-t-elle ajouté. Plusieurs explosions fortes ont retenti dimanche matin, mais on ignorait si elles provenaient de l'explosion contrôlée d'engins piégés. Le Jaish-e-Mohammed, interdit au Pakistan, combat l'Etat indien dans la région himalayenne du Cachemire, disputée par l'Inde et le Pakistan, où un conflit séparatiste a fait quelque 100.000 morts. L'Inde avait accusé le groupe islamiste d'avoir attaqué en décembre 2001 le parlement indien, faisant 11 morts et entraînant une escalade militaire à la frontière indo-pakistanaise au point d'amener les deux pays au bord de la guerre. En juillet, trois hommes vêtus d'uniformes de l'armée avaient tiré sur un bus puis attaqué un poste de police dans le district voisin de Gurdaspur (Etat du Pendjab), tuant sept personnes dont quatre policiers. L'Inde avait attribué cette attaque aux insurgés du Lashkar-e-Taiba, basés au Pakistan. Les autorités avaient relevé vendredi le niveau de sécurité apràs l'attaque de la voiture d'un haut responsable de la police par cinq activistes habillés d'uniformes de l'armée. Ce véhicule avait été retrouvé abandonné sur la route reliant Pathankot au Cachemire. On ignore si cette attaque était liée à celle de la base aérienne.

