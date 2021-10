Nantes (AFP). Un homme torturé et tué à Nantes: trois personnes dont deux mineurs mises en examen

Le 23 décembre la mère de la victime a découvert le corps de son fils, partiellement dénudé et gisant dans une mare de sang, dans son appartement. Les enquêteurs ont pu reconstituer le scénario du drame, survenu deux jours plus tôt, lors d'une soirée où étaient présentes trois personnes interpellées jeudi dernier. L'examen du corps a révélé que l'homme a été roué de coups et torturé. Un viol anal commis avec un manche à balai pourrait être à l'origine de sa mort. L'homme a aussi été obligé d'avaler du produit de vaisselle et de la litière pour chat, et été brûlé par un aérosol enflammé, selon des sources proches du dossier. Les trois suspects ont reconnu les faits et attribué cette flambée de violence, lors d'une soirée alcoolisée, à la conduite déplacée de la victime envers l'adolescente de 15 ans, fille d'une ex-compagne de la victime. Selon leurs déclarations l'homme était agonisant lorsqu'ils ont quitté les lieux. Ils ont été mis en examen pour viols avec actes de barbarie, coups mortels en réunion, extorsion avec actes de barbarie (pour obtenir le code de carte bleue de la victime), vols avec actes de barbarie (pour avoir volé entre autres son ordinateur, son imprimante, sa carte bleue ou encore les clés de son appartement). Les faits passibles de la réclusion à perpétuité, sauf pour la jeune mineure de 15 ans, qui encourt 20 ans de réclusion maximum en raison de son âge. L'homme de 33 ans et le mineur de 16 ans sont aussi mis en examen pour tentative d'escroquerie après avoir essayé de retirer de l'argent avec la carte bleue de la victime. Ils ont tous les trois été placés en détention provisoire.

