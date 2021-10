Istanbul (AFP). Turquie: plus de 300 vols annulés par la neige à Istanbul

La compagnie nationale Turkish Airlines (THY) a annoncé avoir supprimé 265 vols prévus jeudi et vendredi desservant l'aéroport Atatürk, le plus important de la mégapole, et 37 celui de Sabiha Gökçen, dans sa partie asiatique. De son côté, sa concurrente à bas coût Pegasus Airlines en a annulé 34 au départ ou à destination de Sabiha Gökçen, selon son site internet. Istanbul s'est réveillée jeudi sous un manteau de poudreuse atteignant jusqu'à 30 cm dans certains districts qui a fortement perturbé la circulation routière, notamment les transports en commun, et provoqué la suspension du trafic des ferries entre ses deux rives. Les écoles y ont également été fermées pour la journée. Le bureau du gouverneur de la ville a conseillé à ses plus de 15 millions d'habitants d'éviter de sortir, expliquant que l'actuel épisode neigeux devait se poursuivre jusqu'à samedi. L'agglomération stambouliote est chaque année victime de fortes chutes de neige qui y provoquent le chaos. En février dernier, plus de 70 cm de neige y étaient tombés dans certains districts, la plus importante couche depuis vingt-huit ans. Outre Istanbul, la neige a paralysé de nombreuses autres régions de la Turquie, aussi bien dans le sud-est à Sanliurfa ou Mardin que sur les rives de la mer Noire à Trabzon ou Samsun (nord), ainsi que dans le nord-ouest à Balikesir ou Bursa. Au total, le ministère de l'Education a ordonné des fermetures d'établissements scolaires dans plus d'une vingtaine de provinces du pays, selon l'agence de presse Dogan.

