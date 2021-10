Paris (AFP). Merkel, Hollande, Poutine et Porochenko réaffirment leur engagement pour un cessez-le-feu

Les dirigeants des quatre pays du "groupe de Normandie" (Allemagne, France, Russie et Ukraine) ont "réaffirmé" mercredi leur "engagement" pour "un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine" lors d'une conversation téléphonique de près de deux heures, a indiqué l'Elysée dans un communiqué. "Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Poutine et Petro Porochenko ont réaffirmé leur engagement" en faveur d'un "cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine" et du "retrait concerté sans délai des armes lourdes", selon la présidence française. Cet entretien téléphonique au sommet du groupe de Normandie était le premier depuis la rencontre des quatre dirigeants à Paris le 2 octobre. Il survient alors qu'un regain de tension a été observé sur le terrain avec au moins trois personnes, un militaire ukrainien et deux civils, tuées ces derniers jours dans l'Est séparatiste prorusse de l'Ukraine. Les quatre dirigeants ont "souligné l'importance d'une pleine mise en ?uvre de l'ensemble des mesures de Minsk en 2016", a indiqué l'Elysée tandis qu'"une attention particulière a été accordée à la préparation des élections locales dans le Donbass" prévues en début d'année 2017. Ils ont également "exprimé leur soutien au groupe de travail pour les affaires politiques qui doit aider à définir les modalités des élections d?ici la fin de janvier 2016 avec l'aide de l'OSCE et de la Commission de Venise", a-t-on précisé de même source. Une nouvelle "réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe Normandie devrait faire le point sur la mise en ?uvre du paquet de Minsk d?ici au début du mois de février", a encore ajouté la présidence française. Les accords de paix signés à Minsk en février grâce à une médiation franco-allemande ont contribué à quasiment arrêter les combats qui ont fait plus de 9.000 morts depuis avril 2014. Kiev et les rebelles ont annoncé mardi avoir conclu une énième trêve, celle du Nouvel An, après que de récents affrontements ont ébranlé le fragile cessez-le-feu précédent conclu en septembre.

