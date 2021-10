Genève (AFP). Ebola: fin de l'épidémie en Guinée

La Guinée est exempte de la transmission du virus Ebola, a annoncé mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un communiqué. Une période de quarante deux jours, soit deux fois la période d'incubation, s'est écoulée depuis que la dernière personne infectée a été testée négativement pour la seconde fois, indique l'OMS. "La Guinée entre maintenant dans une période de surveillance renforcée de 90 jours afin de pouvoir identifier rapidement tout cas nouveau et empêcher ainsi la propagation du virus", ajoute l'organisation. "L'OMS félicite le gouvernement de la Guinée et son peuple pour être parvenus à arrêter l?épidémie de maladie à virus Ebola dans leur pays, ce qui est un accomplissement majeur", affirme dans le communiqué le docteur Mohamed Belhocine, représentant de l'OMS en Guinée. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, avait débuté en Guinée fin 2013. L'épidémie a fait plus de 11.300 morts, sur 29.000 cas recensés, concentrés à 99% dans trois pays limitrophes: la Guinée, la Sierra Leone, déclarée exempte le 7 novembre, et le Liberia, où la fin de l'épidémie a été annoncée deux fois, en mai et septembre, avant de nouvelles résurgences.

