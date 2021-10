Londres (AFP). Lemmy Kilmister, leader du groupe Motörhead, est mort d'un cancer

Le leader du groupe britannique de heavy metal Motörhead, Ian "Lemmy" Kilmister, est mort d'un cancer à l'âge de 70 ans, a annoncé le groupe mardi. Le rocker légendaire, un des grands survivants du rock'n roll en dépit de son train de vie excessif, a été diagnostiqué de son cancer samedi. "Il n'y a pas de manière de le dire notre puissant et noble ami Lemmy est décédé aujourd'hui après une courte bataille contre un cancer extrêmement agressif", a déclaré le groupe dans un message posté sur leur page Facebook. "Il a su qu'il était atteint de cette maladie le 26 décembre et il était chez lui, assis devant son jeu vidéo préféré" en compagnie de sa famille, a précisé le groupe. "Les mots nous manquent pour exprimer le choc et la tristesse que nous ressentons. Il n'y a pas de mots", a poursuivi Motörhead. Sa mort survient un mois après celle de Phil "Philthy Animal" Taylor, ex-batteur du groupe, qui avait 61 ans. Il était le batteur de Motörhead entre 1975 et 1984 et entre 1987 et 1992 aux côtés de Lemmy Kilmister.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire