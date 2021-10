Le SM Caen dévoile une vidéo Star Wars pour ses deux matchs contre Marseille

Le SM Caen va affronter Marseille en 32ème de finale de Coupe de France le dimanche 3 janvier à 20h45 et en Ligue 1 le dimanche 17 janvier à 17h00.

L'occasion pour Caen de dévoiler entre les fêtes une bande annonce (ci-dessous) inspirée de l'épisode VII de Star Wars qui fait un carton actuellement sur les écrans du monde entier.

Les deux matchs seront à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com. Dimanche 3 janvier, dès 20h30, retrouvez Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé aux commentaires de SM Caen - OM sur Tendance Ouest.