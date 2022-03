VIDEO - Un vaisseau intergalactique de Star Wars s'écrase sur une plage normande

Star Wars n'aura décidement de cesse d'inspirer bon nombre d'artistes. Cette réalisation est l'oeuvre de Baby K, un graffeur Cherbourgeois.



"J’ai vécu 25 ans à Urville alors cela me fait plaisir de peindre ce blockhaus : cela faisait très longtemps que je voulais en faire quelque chose" a-t-il déclaré.



L'artiste a mis 4 jours pour donner l'impression aux passants de voir un vaisseau star wars, échoué sur le sable normand.



"C'est un projet collectif qui fait appel à plusieurs disciplines. J'avais cette idée, mais j'ai souhaité y associer Olivier Le Saux de Mogab Production et Cherbourg fait le Mur. Il réalise des vidéos pour montrer l'évolution du graff à Cherbourg. Pour cela, il faut des projets qui sortent un peu de l'ordinaire et qui restent dans l'actualité. La sortie au cinéma de Star Wars nous a inspiré. Dans cette optique, je fournis le support visuel et lui réalise une vidéo".



Fan de la saga, le photographe Baptiste Almodovar a lui aussi rejoint le projet.



Un travail commun à découvrir ici en vidéo:







Pour comparaison, vous remarquerez le blockhaus jumeau derrière, resté dans sa couleur d'origine.