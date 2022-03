Las Vegas (Etats-Unis) (AFP). Une femme au volant fonce dans la foule à Las Vegas: au moins un mort et 26 blessés

"Ce n'était pas un acte de terrorisme". Cette hypothèse "est exclue", a déclaré le chef adjoint de la police, Brett Zimmerman, aux journalistes. Mais la police "considère que cela pourrait être un acte intentionnel", a toutefois ajouté l'officier. L'accident s'est produit sur le Strip, une portion du Las Vegas Boulevard sur laquelle se trouvent nombre de grands hôtels et de casinos, au moment où se se tenait le concours de Miss Univers, remporté par Miss Philippines. La police avait dans un premier temps fait état de 37 blessés. La voiture était "comme une balle de bowling et les gens comme des quilles", a affirmé Rabia Qureshi, touriste de l'Etat du Wisconsin, à la chapine de télévision NBC. - tests d'alcoolémie - Six des blessés sont dans un état critique, selon M. Zimmerman. Le bébé est indemne, d'après la police. La conductrice, placée en garde à vue, devait subir plusieurs tests dont un d'alcoolémie. La police a précisé que la femme n'était pas de Las Vegas mais se trouvait dans la ville depuis au moins une semaine. Un média local, 8 News NOW, a rapporté que la collision s'était produite peu après 18h30 locales, entre l'hôtel casino Planet Hollywood - où se tenait le concours de Miss Univers - et le Paris Las Vegas Hotel. Selon un témoin cité par 8 News NOW, plusieurs hommes ont tenté de stopper la voiture qui fonçait dans la foule. La conductrice a dans un premier temps pris la fuite après avoir percuté les piétons, avant d'être interpellée. Un autre média local, KTNV, a indiqué que la plupart des blessés admis au University Medical Center, un des trois établissements où ont été conduits les blessés, étaient des Canadiens originaires de Montréal. La circulation a été bloquée au niveau du Paris Las Vegas Hotel, l'un des plus grands établissements de la ville, a indiqué CNN. Des images télévisées en direct ont montré le Strip, habituellement très fréquenté, désert et fermé à la circulation, tandis que la police effectuait des constatations sur les lieux.

