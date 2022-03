Zurich (AFP). Fifa: Blatter et Platini vont savoir s'ils sont radiés à vie

L'un est l'homme-Fifa et règne sur l'empire du crampon depuis 17 ans, l'autre devait lui succéder mais risque de chuter avec lui: Joseph Blatter et Michel Platini sauront lundi s'ils sont radiés à vie du monde du football, au terme d'une année marquée par un énorme scandale de corruption. Le Suisse et le Français sont les deux hommes les plus puissants de la planète football. Une radiation pour plusieurs années, voire à vie, serait un symbole très fort dans le cas de Blatter, 79 ans. Mais elle aurait des conséquences infiniment plus lourdes pour Platini, 60 ans, qui, contrairement au Suisse, était censé avoir l'avenir devant lui. Le Français serait alors privé de la présidence de l'UEFA et ne pourrait prétendre à la succession de Blatter à celle de la Fifa, le 26 février. Raison de cette procédure disciplinaire devant la justice interne de la Fifa: le versement contesté de 1,8 million d'euros en 2011 par Blatter à Platini, pour un travail de conseiller achevé en 2002. Les deux hommes ont pour cela déjà été suspendus provisoirement jusqu'au 5 janvier, en attendant le jugement sur le fond de lundi. Info ou intox? Trois jours après son audition jeudi et à la veille du jugement, Blatter a affirmé dimanche au tabloïd suisse Blick que les charges pour corruption contre lui avaient été retirées. Si tel était bien le cas, d'autres pèseraient cependant encore sur lui: gestion déloyale, conflit d'intérêts voire falsification de comptes. - Blatter parle, Platini se tait - Très présent dans les médias ces derniers jours, au contraire de Platini, Blatter donnera une conférence de presse à 11h00 (10H00 GMT) à Zurich, sans doute juste après le verdict. Le lieu n'a pas été choisi au hasard: il s'agit du restaurant Sonnenberg, ancien QG historique de la Fifa. En plus de la justice sportive, Blatter est également mis en examen par la justice suisse en raison du versement à Platini et pour un contrat de droits TV jugé anormalement défavorable à la Fifa. "Je suis déjà jugé, déjà condamné", a quant à lui estimé Platini dans une déclaration lue par ses avocats vendredi à Zurich devant les juges de la commission d'éthique de la Fifa. L'ancien meneur de jeu des Bleus avait décidé de boycotter cette audience, laissant son avocat le défendre durant neuf heures. Raison de son courroux, des propos d'Andreas Bantel, porte-parole de la chambre d'instruction de la commission d'éthique, publiés par le quotidien sportif français L'Equipe le 11 décembre: "Platini va sûrement être suspendu plusieurs années, et en ce qui concerne Blatter, il n'y a pas de différence entre une suspension de quelques années ou une suspension à vie". Bantel a ensuite affirmé que la publication de cette interview était "non autorisée". Platini réfute les accusations de corruption pour le versement, qui correspond selon lui à un reliquat de salaire touché sur la base d'un contrat oral. - Point d'orgue - En cas de condamnation, Platini se heurtera à un calendrier sans doute désespéré pour l'élection à la présidence de la Fifa. La date-butoir pour l'enregistrement des candidatures est fixée au 26 janvier, trop proche sans doute pour que le Français ait épuisé toutes les voies de recours (appel à la Fifa puis devant le Tribunal arbitral du sport, TAS). La double décision de lundi sonne comme le point d'orgue d'une année cauchemardesque pour la Fifa, ouverte en mai avec l'arrestation au saut du lit de caciques du football mondial dans un palace de Zurich. Au fil des révélations des deux enquêtes en cours, américaine et suisse, s'est dessiné un tableau très noir des pratiques de l'instance. Cinq hommes sont candidats à la succession de Blatter, forcé à la démission le 2 juin, quatre jours après sa réélection: le Cheikh bahreini Salman, le Sud-Africain Tokyo Sexwale, le prince jordanien Ali, le Français Jérôme Champagne et le Suisse Gianni Infantino. Quel qu'il soit, le nouveau président aura du mal à reconstruire une crédibilité en ruines. Trente-neuf personnes sont déjà mises en cause par la justice américaine, qui juge "inconcevable" le niveau de corruption à la Fifa: selon elle, 200 millions de dollars de pots-de-vin y ont circulé depuis 1991.

