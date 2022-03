Zagreb (AFP). Noël: Zagreb s'invite parmi les destinations européennes

Festival de sculptures de glace, étals scintillants de produits artisanaux présentés au son de la musique de Strauss, grande patinoire Zagreb, capitale de la Croatie, est devenue en quelques années l'une des meilleures destinations européennes pour le tourisme de Noël. "C'est très chaleureux et il y a une âme", dit Franco Rossi, en sirotant du champagne avec son épouse dans le parc de Zrinjevac, au c?ur de Zagreb. Finir l'année dans la magie de Noël, mais en même temps dans l'intimité et loin des foules: Zagreb a été un bon choix, se félicite ce visiteur italien. Mais les autorités de cette ville de 800.000 habitants veulent aller plus loin pour attirer les étrangers à cette période de l'année et comptent défier les destinations traditionnelles du tourisme de Noël que sont, par exemple, Vienne ou Prague. Zagreb se targue d'avoir été récemment désignée "meilleur marché de Noël" par une majorité de plus de 100.000 personnes qui ont voté sur le site European Best Destinations (Les meilleurs destinations européennes). "Cet événement est très important pour l'économie de la ville", dit à l'AFP Luka Benko, un responsable de l'Office de tourisme de Zagreb, qui s'est employé ces dernières années à faire une promotion internationale de "l'Avent à Zagreb". "La Croatie est un pays connu pour sa côte adriatique et les vacances d'été, mais nous sommes aussi un pays continental et très diversifié", note M. Benko. L'écrasante majorité des quelque 13 millions de touristes - dont 11,6 millions d'étrangers en 2014 - qui visitent chaque année ce pays de 4,2 millions d'habitants, se rendent sur la côte Adriatique pendant la saison estivale. - le nombre de touristes en augmentation - En décembre 2014, 56.000 touristes avaient visité Zagreb, un record et 21% de mieux qu'en décembre 2013. "Nous espérons cette année faire au minimum aussi bien, mais je suis sûr que ça sera beaucoup plus", se réjouit déjà M. Benko. Le tourisme génère environ 17% du PIB croate et les autorités de la capitale entendent exploiter au maximum cette opportunité. "Notre principal défi est de faire en sorte de prolonger la saison touristique" jusqu'en hiver, explique Nikolina Frklic, responsable de l'agence de voyage Atlas, la plus grande du pays. A Zagreb, ville marquée par son architecture austro-hongroise bien conservée, le marché de Noël occupe plusieurs rues, places et parcs. Depuis la fin novembre et jusqu'au 10 janvier, les visiteurs peuvent télécharger sur leur téléphone une application pour les guider à travers les festivités et attractions dont des ateliers pour les enfants, voire des spectacles animés par des chefs Pâtissiers. "C'est très beau, on ressent partout cette ambiance de vacances et fêtes de fin d'année. Les gens sont si heureux", dit Bojana Kandic Panic, une Bosnienne de 30 ans qui, avec un groupe d'amis, parcourt le centre-ville au milieu d'un petit "village" de maisonnettes en bois dressées pour l'occasion, où l'on propose toutes sortes de souvenirs, vin chaud, saucisses grillées et sucreries. Pour faire face à la hausse du nombre de visiteurs, la capitale croate a augmenté ses capacités d'accueil. Depuis 2006, le nombre d'auberges est passé de 5 à 43, les hôtels de 38 à 53 et les logements chez l'habitant, un secteur en plein essor, de 42 à plus de 900, précise M. Benko. Le nombre de bars et de restaurants a considérablement augmenté aussi. "Zagreb est une ville suffisamment grande pour proposer tous les avantages d'une capitale typiquement européenne, mais en même temps suffisamment petite pour offrir aux promeneurs une charmante ambiance de quartier", dit à l'AFP l'écrivaine Andrea Pisac, auteur du blog "Zagreb Honestly" qui fait la promotion du logement chez l'habitant. Mme Pisac explique que le marché de Noël et les festivités qui l'accompagnent ont aussi motivé les Zagrebois et ont changé en quelque sorte les habitudes d'une communauté largement catholique au sein de laquelle Noël était traditionnellement fêté en famille. "L'esprit de fête s'est répandu dans les rues et tout est devenu plus passionnant", dit-elle.

