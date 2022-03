Paris (AFP). Popularité: Hollande en baisse, Pécresse et Bertrand en forte hausse

La cote de popularité de François Hollande a baissé de 3 points en décembre et celle de Manuel Valls quasiment stagné, selon un sondage BVA pour Orange et iTELE publié samedi, qui note aussi un bond de la cote d'influence de présidents de régions, notamment Xavier Bertrand. S'agissant de l'exécutif, la dernière enquête, réalisée une semaine après les attentats du 13 novembre, avait montré une hausse pour les deux chefs de l?exécutif. En décembre, le président de la République a suscité 30% de bonnes opinions (25% plutôt bonne et 5% très bonne), contre 69% qui en ont une mauvaise et 1% qui ne se prononce pas, selon cette enquête réalisée après le second tour des régionales. François Hollande a perdu un point (62%) chez les sympathisants de gauche, mais augmenté de deux points chez les sympathisants PS (83%) La cote du Premier ministre s'est repliée d'un point à 39% de bonnes opinions, contre 59% de mauvaises. Il a progressé (+3 points à 64%) chez les sympathisants de gauche et davantage chez les sympathisants PS (+6 pts à 85%), au vu de ces données. En revanche, le jugement sur l'action gouvernementale est plus sévère en décembre: seulement 17% des Français l'ont jugé "efficace" (-5 points). Quant aux personnalités politiques, Xavier Bertrand (Les Républicains), vainqueur face à Marine Le Pen dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie après retrait de la liste PS, s'est hissé à la troisième place du classement des cotes d'influence (+ 16 points à 38%). Valérie Pécresse, désormais présidente de la région Ile-de-France, a progressé de 13 points (33%). Laurent Wauquiez, élu président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, a progressé dans une moindre mesure (+ 5 points à 29%). Nathalie Kosciusko-Morizet, évincée en début de semaine de la direction de son parti et en opposition sur la ligne du "ni FN, ni PS", a aussi vu son score augmenter (+ 9 points) à 34%. Nicolas Sarkozy s'est classé 21e à 22% (-2 points), soit la même cote que Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Luc Mélenchon. Alain Juppé est resté en tête de la trentaine de personnalités testées avec 57%, en recul d'un point par rapport à novembre. Le ministre de l'Economie Emmanuel Macron est deuxième à 48% (+ 4 pts), le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, qui vient d'emporter la Bretagne, est quatrième à 38%. Laurent Fabius (Affaires Etrangères) a progressé de 5 points (32%). Sondage réalisé par internet les 15 et 16 décembre auprès d'un échantillon de 1.172 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus (méthode des quotas).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire