Vigipirate et plan anti hold-up : la sécurité renforcée pour Noël à Rouen

Les zones les plus fréquentées vont être surveillées de près pour ces fêtes de fin d'année : "Que ce soit pour le plan Vigipirate ou le plan anti hold-up, ce sont généralement ces zones qui sont touchées, justifie le commissaire Olivier Enault. Cela concerne ici le marché de Noël, les centres commerciaux de Saint Sever, des Docks 76, de Tourville-la-Rivière, l'Hyper U de Grand-Quevilly et le Carrefour de Mont-Saint-Aignan." Dans ces zones, des patrouilles mixtes sont au rendez-vous, composées de militaires de la mission Sentinelle, qui sont mobilisés par équipe de trois ou quatre, et d'un policier. Le plan anti hold-up, débuté le 16 novembre, se poursuivra jusqu'au 15 janvier.

Une messe de Noël particulièrement surveillée

Autre nouveauté cette année, la surveillance des églises les 24 et 25 décembre : "Il y aura une surveillance en point fixe pour la veillée de Noël le jeudi 24 décembre au soir et pour la messe de Noël le vendredi 25 au matin", poursuit le commissaire. Pour le directeur de cabinet de la Préfecture Jean-Marc Magda, "tous les effectifs disponibles sont dehors. Il faut également compter sur le détachement militaire supplémentaire, la police municipale et les vigiles de sociétés privées. Enfin, il y a un investissement croissant des citoyens dans leur sécurité, ils sont plus vigilants."

En tout, en Seine-Maritime, 2000 policiers et 1000 gendarmes peuvent être mobilisés sur la voie publique.